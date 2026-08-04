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Прохор Шаляпин завел роман с богатой женщиной, живущей в центре Москвы

Прохор Шаляпин завел роман с богатой женщиной, живущей в центре Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Певец Прохор Шаляпин 4 августа на премьере фильма "Последний богатырь. Колобок" признался, что состоит в романтических отношениях с состоятельной женщиной, живущей в центре Москвы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Кто-то еще клюет на этого Прохора Шаляпина?
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1 м.