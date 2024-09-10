Первую серию продолжения «Ворониных» посвятили памяти Бориса Клюева

На телеканале СТС стартовало продолжение ситкома «Воронины» под названием «Костя — Вера». Первый эпизод проекта после перезапуска съемочная команда посвятила актеру Борису Клюеву, который много лет играл роль главы семьи Николая Воронина.
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