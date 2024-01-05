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Что можно и что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января 2024 года

Что можно и что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января 2024 года

Что можно и что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января 2024 года AdministratorВ соответствии с древней религиозной традицией, 6 января, накануне Рождества Христа, православные христиане России и всего мира отмечают Сочельник.

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