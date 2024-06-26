Власти Махачкалы призывают жителей быть осторожными после стрельбы

Власти Махачкалы призвали жителей быть осторожными после стрельбы в одном из районов города. Правоохранительные органы провели мероприятия в районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова, где были зафиксированы случаи стрельбы.
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