В Салехарде под капитальными строениями установят температурные датчики

Ямальские мерзлотоведы продолжают изучение особенностей северного грунта. Специалисты Научного центра изучения Арктики намерены пробурить мерзлотные скважины глубиной 12 метров для установки под капитальными строениями термометрического оборудования.
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