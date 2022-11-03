В Салехарде наркомана лишили прав

На Ямале у наркомана по суду отобрали водительские права. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, возможности управлять транспортными средствами лишился местный житель, ранее осужденный за приобретение и хранение наркотиков.
На Ямале у наркомана по суду отобрали водительские права. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, возможности управлять транспортными средствами лишился местный житель, ранее осужденный за приобретение и хранение наркотиков.
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