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В Салехарде наркомана лишили прав

В Салехарде наркомана лишили прав

На Ямале у наркомана по суду отобрали водительские права. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО, возможности управлять транспортными средствами лишился местный житель, ранее осужденный за приобретение и хранение наркотиков.

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