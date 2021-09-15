Почему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес

Сказка для двоихДети и семьяПочему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес Знаете, когда мне в первый раз прислали «формулу», объясняющую выгодность алиментов для женщины, я просто посмеялась.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВсе ноги растут из одного места - из "бесплатного СССР". Никто даже не задумывается, что ДОСТУПНОЕ не синоним БЕСПЛАТНОГО. Если ТЫ ЛИЧНО за что-то не платишь, то это не значит, что оно БЕСПЛАТНОЕ ВООБЩЕ. *** "Женское образование" и "женская работа" оплачиваются из денег УКРАДЕННЫХ У ДЕТЕЙ. Именно поэтому возникла потребность в алиментах и "пенсионной реформе". Человечеству НЕ ПО КАРМАНУ "женское образование" и "женская работа".bianka БелаяУ нас в стране никогда не было алиментов на бывших жён, как в некоторых зарубежных странах. Только на детей. И так будет всегда: ребенка обязаны растить и содержать оба родителя. Развелись- ребенка воспитывает и заботится о нем один из родителей, чаще мать, другой обязан как минимум давать деньги на содержание. По справедливости, 100%, ибо мать, как заметила автор, вкладывается нематериально на 100%, ухаживая и заботясь о ребенке. Ну ладно, но хотя бы 50% должен давать отец. А что касается нового мужа, если женщина выходит замуж, то он не обязан содержать чужого ребенка, так что папашу от алиментов это не освобождает, даже если новый муж будет с лихвой обеспечивать жену и её ребёнка от первого брака.Лариса Сергеевнаалименты на жену есть, если она сидит по уходу за ребенкомСергей ЛепеховИстинная цель алиментов, не денежная выгода, а способ управлять мужчиной. Помочь вырастить ребёнка алименты не в состоянии, а вот заставить мужчину отказаться от возможного развода с той женщиной, с которой не сложилось и в итоге - заставить плясать под бабью дудку - вполне...Лариса Сергеевна))) Это что то новенькое. Обычно МДшники верещат, что разводы происходят по инициативе женщин. Да и кто держит мужчину?? Плати алименты СВОЕМУ ребенку и иди с миромWlad WladИнтересный момент, Цивилизацию создавали для "комфортного выращивания потомства", а не для того чтобы кормить МРАЗЕЙ ЧАЙЛДФРИ. Мужчины УЖЕ ОПЛАТИЛИ выращивание ВСЕХ ДЕТЕЙ Человечества, а не только тех "кого родили".Комментировать
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