Сказка для двоих

186 654 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Сергеевна
    ))) Это что то новенькое. Обычно МДшники верещат, что разводы происходят по инициативе женщин. Да и кто держит мужчин...Почему алименты д...
  • Лариса Сергеевна
    алименты на жену есть, если она сидит по уходу за ребенкомПочему алименты д...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент, Цивилизацию создавали для "комфортного выращивания потомства", а не для того чтобы кормить МРАЗЕЙ ...Почему алименты д...

Почему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес

Почему алименты для женщины – это плохой, заведомо убыточный бизнес

Знаете, когда мне в первый раз прислали «формулу», объясняющую выгодность алиментов для женщины, я просто посмеялась.

Вернуться к статье
63
Обсудить
Wlad Wlad
Все ноги растут из одного места - из "бесплатного СССР". Никто даже не задумывается, что ДОСТУПНОЕ не синоним БЕСПЛАТНОГО. Если ТЫ ЛИЧНО за что-то не платишь, то это не значит, что оно БЕСПЛАТНОЕ ВООБЩЕ. *** "Женское образование" и "женская работа" оплачиваются из денег УКРАДЕННЫХ У ДЕТЕЙ. Именно поэтому возникла потребность в алиментах и "пенсионной реформе". Человечеству НЕ ПО КАРМАНУ "женское образование" и "женская работа".
bianka Белая
У нас в стране никогда не было алиментов на бывших жён, как в некоторых зарубежных странах. Только на детей. И так будет всегда: ребенка обязаны растить и содержать оба родителя. Развелись- ребенка воспитывает и заботится о нем один из родителей, чаще мать, другой обязан как минимум давать деньги на содержание. По справедливости, 100%, ибо мать, как заметила автор, вкладывается нематериально на 100%, ухаживая и заботясь о ребенке. Ну ладно, но хотя бы 50% должен давать отец. А что касается нового мужа, если женщина выходит замуж, то он не обязан содержать чужого ребенка, так что папашу от алиментов это не освобождает, даже если новый муж будет с лихвой обеспечивать жену и её ребёнка от первого брака.
Лариса Сергеевна
алименты на жену есть, если она сидит по уходу за ребенком
Сергей Лепехов
Истинная цель алиментов, не денежная выгода, а способ управлять мужчиной. Помочь вырастить ребёнка алименты не в состоянии, а вот заставить мужчину отказаться от возможного развода с той женщиной, с которой не сложилось и в итоге - заставить плясать под бабью дудку - вполне...
Лариса Сергеевна
))) Это что то новенькое. Обычно МДшники верещат, что разводы происходят по инициативе женщин. Да и кто держит мужчину?? Плати алименты СВОЕМУ ребенку и иди с миром
Wlad Wlad
Интересный момент, Цивилизацию создавали для "комфортного выращивания потомства", а не для того чтобы кормить МРАЗЕЙ ЧАЙЛДФРИ. Мужчины УЖЕ ОПЛАТИЛИ выращивание ВСЕХ ДЕТЕЙ Человечества, а не только тех "кого родили".

Картина дня

наверх