Француженка гадит. По заказу Макрона в Киргизии схвачен русский политолог

Среднеазиатские лидеры открыто выступают против СВО в угоду Западу — как вправить им мозги Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS/Архив Материал комментируют: Айнур Курманов Андрей Дмитриев В Киргизии арестован политолог-африканист, блогер, автор Telegram-канала «Улыбаемся и машем» Виктор Васильев.
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