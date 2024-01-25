Как заполировать царапины на машине своими руками: технология и материалы

Царапины на кузове машины — довольно распространенное явление. Обрести их можно где угодно, неудачно открыв дверь, слишком близко припарковавшись к кусту, не заметив препятствия, и в ряде других ситуаций.
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