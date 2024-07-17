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Xiaomi разрешили выпускать машины самостоятельно. Первым стал Xiaomi SU7

Xiaomi разрешили выпускать машины самостоятельно. Первым стал Xiaomi SU7

Xiaomi получила лицензию на самостоятельное производство автомобилейКомпания Xiaomi, известная своей продукцией в сфере потребительской электроники, теперь может расширять свое присутствие на рынке автомобилей: в последнем каталоге деклараций, опубликованном китайским министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) 12 июля, указаны четыре версии электрического седана Xiaomi SU7 — это говорит об изменениях в брендинге и корпоративной структуре, связанных с переходом на самостоятельное производство.

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