Xiaomi разрешили выпускать машины самостоятельно. Первым стал Xiaomi SU7

Xiaomi получила лицензию на самостоятельное производство автомобилейКомпания Xiaomi, известная своей продукцией в сфере потребительской электроники, теперь может расширять свое присутствие на рынке автомобилей: в последнем каталоге деклараций, опубликованном китайским министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) 12 июля, указаны четыре версии электрического седана Xiaomi SU7 — это говорит об изменениях в брендинге и корпоративной структуре, связанных с переходом на самостоятельное производство.