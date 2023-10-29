Гарнер троллит Лопес

Бывшая жена Бена Аффлека, который продолжает поддерживать с ней дружеские отношения, скопировала. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Legion-MediaДженнифер Гарнер Legion-Media Бывшая жена Бена Аффлека, который продолжает поддерживать с ней дружеские отношения, скопировала наряд Дженнифер Лопес и «подставилась» в нем под камеры репортеров.
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