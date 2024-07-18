В Подмосковье запустили роботов для оценки работы скорой помощи

В Подмосковье голосовой помощник с искусственным интеллектом Светлана звонит пациентам, к которым накануне выезжала скорая помощь, и просить оценить работу медиков от 1 (абсолютно плохо) до 5 (отлично) баллов.
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