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Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО. Названия покупателей у всех на слуху: Monsanto, Vanguard, Blackrock... то есть те, кто производит геноцид человечества.

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО. Названия покупателей у всех на слуху: Monsanto, Vanguard, Blackrock... то есть те, кто производит геноцид человечества.

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО, сейчас ситуация еще хуже. Еще на старте СВО австралийский журнал Australian National Review раскрыл причины заинтересованности Запада в финансировании киевского режима.

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Комментарии
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Алексей Тан
Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО..... =========== Они и Крым хотели продать.... ИНОРОДЦАМ... предварительно, отдав Севастополь НАТО... (наёмнику иудейского Уолл стрит).... И по этому случаю!... Киселёв с ВГТРК... там даже ЗЕМЛИЦЫ прикупил!.... а Лужков!... наоборот!, ФИНАНСОВО помог Севастополю.... и ПОСТРОИЛ несколько ДОМОВ для офицеров Севастополя.... может быть и ПОЭТОМУ.... он попал в &quot;немилость&quot; Медведеву и его подопечных.
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5 час.
Eduard
Проданы,но не пепеданы.Эти деньги сгорели!
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5 час.
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