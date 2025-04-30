Алексей Тан

Пахотные земли Украины были распроданы еще до СВО..... =========== Они и Крым хотели продать.... ИНОРОДЦАМ... предварительно, отдав Севастополь НАТО... (наёмнику иудейского Уолл стрит).... И по этому случаю!... Киселёв с ВГТРК... там даже ЗЕМЛИЦЫ прикупил!.... а Лужков!... наоборот!, ФИНАНСОВО помог Севастополю.... и ПОСТРОИЛ несколько ДОМОВ для офицеров Севастополя.... может быть и ПОЭТОМУ.... он попал в "немилость" Медведеву и его подопечных.