Военные коммунальщики обработали противопожарным составом более 8 тыс. кв. м объектов ЮВО в Астрахани

Военные коммунальщики обработали противопожарным составом более 8 тыс. кв. м объектов ЮВО в Астрахани

Специалистами отдела эксплуатации казарменно-жилищного фонда произведены профилактические и ремонтные работы систем отопления зданий.

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