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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» сыграет с «ПСЖ» и «Наполи» дома на общем этапе ЛЧ, с «Барсой» и «РБ Лейпциг» – на выезде

«Манчестер Сити» узнал своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов. Команда Энцо Марески примет «ПСЖ», «Спортинг», «Наполи» и АЕК.

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