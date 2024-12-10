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Земельные участки в Барвихе изъять не получилось

Земельные участки в Барвихе изъять не получилось

По мнению юристов, на решение суда отказать прокуратуре могла повлиять позиция Конституционного суда, который считает, что у дел по приватизации есть срок исковой давностиОдинцовский суд отказал Генпрокуратуре в ее требовании по 13 участкам в одном из самых дорогих подмосковных поселков — Барвихе.

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