Земельные участки в Барвихе изъять не получилось

По мнению юристов, на решение суда отказать прокуратуре могла повлиять позиция Конституционного суда, который считает, что у дел по приватизации есть срок исковой давностиОдинцовский суд отказал Генпрокуратуре в ее требовании по 13 участкам в одном из самых дорогих подмосковных поселков — Барвихе.