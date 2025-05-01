Россиянам назвали условия пенсии в 60 тысяч рублей

Чтобы сформировать страховую пенсию по старости 60 тысяч рублей нужно иметь высокую зарплату, работать в белую и заключить долгосрочный договор пенсионных сбережений, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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