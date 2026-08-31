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FiNE NEWS

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В КНДР подтвердили правильность обладания ядерным оружием для обеспечения мира

В КНДР подтвердили правильность обладания ядерным оружием для обеспечения мира

Министерство иностранных дел КНДР выступило с заявлением, в котором подтвердило, что обладание ядерным оружием и его дальнейшее укрепление являются правильным и ответственным решением для обеспечения мира и безопасности в регионе.

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ВАЛЕНТИНА

Молодцы! Пусть  США   сначала сами   разоружатся  и  покажут  пример   всем  государствам   Земли. И   пири зовут  к  такому разоружению  Англию, Францию и Израиль.