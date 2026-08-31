В КНДР подтвердили правильность обладания ядерным оружием для обеспечения мира

Министерство иностранных дел КНДР выступило с заявлением, в котором подтвердило, что обладание ядерным оружием и его дальнейшее укрепление являются правильным и ответственным решением для обеспечения мира и безопасности в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия шагает в б...
- Москва загорелась...
- Москва загорелась...
Молодцы! Пусть США сначала сами разоружатся и покажут пример всем государствам Земли. И пири зовут к такому разоружению Англию, Францию и Израиль.