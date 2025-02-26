Впервые в истории Android-смартфон собирается превзойти iPhone по видеовозможностям. Инсайдер утверждает, что им станет Vivo X200 Ultra

Предстоящий флагман Vivo X200 Ultra собирается порадовать передовыми возможностям съемки. По словам известного информатора Digital Chat Station, устройство будет отличаться профессиональным дизайном камеры и ведущим в отрасли оборудованием.
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