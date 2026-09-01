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Регионы России

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Пользователь приобрёл новую видеокарту RTX 5060 Ti 16 ГБ всего за 80 долларов

Пользователь приобрёл новую видеокарту RTX 5060 Ti 16 ГБ всего за 80 долларов

Видеокарта оказалась новой, с заводским разгоном. После установки в компьютер владелец проверил её работу и подтвердил отсутствие очевидных дефектов.

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