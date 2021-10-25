Глава "Нафтогаза" про "Северный поток-2"

Глава "Нафтогаза" (Украина) Юрий Витренко высказался на тему поставок газа. .Он заявил, что Киев может организовать транзит газа в ЕС, равный по мощности указанному газопроводу, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Глава "Нафтогаза" (Украина) Юрий Витренко высказался на тему поставок газа. .Он заявил, что Киев может организовать транзит газа в ЕС, равный по мощности указанному газопроводу, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
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