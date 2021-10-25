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Глава "Нафтогаза" про "Северный поток-2"

Глава "Нафтогаза" про "Северный поток-2"

Глава "Нафтогаза" (Украина) Юрий Витренко высказался на тему поставок газа. .Он заявил, что Киев может организовать транзит газа в ЕС, равный по мощности указанному газопроводу, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".

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