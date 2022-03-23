Разин о сезоне «Северстали»: «Прыжок выше головы, если брать бюджет и место в таблице. Была действительно Команда!!!»

Андрей Разин подвел итоги сезона для «Северстали».  «Если подводить итоги сезона, то могу сказать, что команда «Северсталь» сделала шаг вперед.

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