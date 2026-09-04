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Регионы России

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23 тома России: атлас смыслов

23 тома России: атлас смыслов

Августовский свет заливает страницы Евразийской книги. Москва и Санкт-Петербург – стержневые тома культурного кода страны, но конкурс «Культурная столица 2028 года» – это не смена титулов, а перезагрузка внимания: знак признания городам, чей голос ждет своего часа в едином хоре.

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