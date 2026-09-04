23 тома России: атлас смыслов

Августовский свет заливает страницы Евразийской книги. Москва и Санкт-Петербург – стержневые тома культурного кода страны, но конкурс «Культурная столица 2028 года» – это не смена титулов, а перезагрузка внимания: знак признания городам, чей голос ждет своего часа в едином хоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Турция поставила ...
- Икона Андрея Рубл...
- Т Валерий Горелых: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым