23 тома России: атлас смыслов

Августовский свет заливает страницы Евразийской книги. Москва и Санкт-Петербург – стержневые тома культурного кода страны, но конкурс «Культурная столица 2028 года» – это не смена титулов, а перезагрузка внимания: знак признания городам, чей голос ждет своего часа в едином хоре.