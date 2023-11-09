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В Новосибирске выставили на продажу коллекцию раритетных мужских галстуков

В Новосибирске выставили на продажу коллекцию раритетных мужских галстуков

За 80 аксессуаров продавец хочет получить всего 2 тысячи рублей.В Новосибирске на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже коллекции галстуков, выпущенных в Советском Союзе и странах социалистического лагеря.

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