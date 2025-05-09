Победная «вечеринка» 9 мая 1945 года: чем советские полководцы так удивили американцев

Апогеем единения антигитлеровской коалиции в лице советских и американских войск стала легендарная встреча на Эльбе в апреле 1945 года, в результате которой остатки деморализованной немецкой нацистской армии были расколоты на северную и южную части.
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