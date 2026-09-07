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Семья погибшего бойца из Муравленко получила его орден Мужества

Семья погибшего бойца из Муравленко получила его орден Мужества

Житель Муравленко Денис Куликов, погибший в зоне СВО 27 июня 2025 года, посмертно награжден орденом Мужества.

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