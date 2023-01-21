В Чите инспекторы ДПС и зоозащитники помогли вернуться домой потерявшейся собаке

Во время дежурства на проспекте Фадеева к инспекторам дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС УМВД России по городу Чите Александру Бушину и Очиру Нимаеву обратились прохожие и попросили помочь отыскать хозяев или временную передержку собаке, которую нашли в микрорайоне КСК.
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