В Чите инспекторы ДПС и зоозащитники помогли вернуться домой потерявшейся собаке

Во время дежурства на проспекте Фадеева к инспекторам дорожно-патрульной службы отдельной роты ДПС УМВД России по городу Чите Александру Бушину и Очиру Нимаеву обратились прохожие и попросили помочь отыскать хозяев или временную передержку собаке, которую нашли в микрорайоне КСК.