Минцифры: блокировать будут только угрожающие безопасности функционирования интернета VPN-сервисы

В разговоре с Business FM опрошенные эксперты выразили недоумение формулировкой Минцифры — по их словам, она настолько размыта, что ровным счетом ничего не объясняетБлокировать или не блокировать? В России будут блокировать только VPN-сервисы, которые представляют реальную угрозу безопасности функционирования интернета, такое разъяснение по поводу блокировки VPN в России дали в Минцифры в ответ на запрос фракции «Новые люди», сообщает РИА Новости.