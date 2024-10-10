Жестокое убийство студентки: двоих мужчин осудили в Алматинской области

17 лет лишения свободы получили двое мужчин за жестокое убийство девушки. Как сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело в отношении К.
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