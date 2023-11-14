Херш указал, что США не могут повлиять на Израиль из-за «вакуума власти»

Соединенные Штаты не способны повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Причины раскрыл в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
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