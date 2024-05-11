Глава СКР заинтересовался нападением детей мигрантов на сверстника в Новосибирске

Пострадавший ребёнок утверждает, что дети мигрантов пристали к нему и замахивались острым предметом. Инцидент с участием троих мальчиков произошёл в одном из дворов недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске.
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