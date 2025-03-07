Глава МИД КНР: Китай привержен политическому урегулированию украинского кризиса путем диалога и переговоров

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- С самого начала украинского кризиса Китай привержен политическому урегулированию путем диалога и переговоров, и прилагает все усилия для содействия мирным переговорам, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.