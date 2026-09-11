Физики нашли фундаментальную погрешность времени: за год она не превышает 10⁻²⁸ секунды

Время — самая привычная и самая загадочная величина в физике. Мы измеряем его с точностью, которая еще век назад казалась фантастикой, но до сих пор не знаем, является ли оно фундаментальным свойством мироздания или побочным эффектом более глубоких процессов.
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