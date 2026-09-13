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Моуринью про 0+0 Диоманде в 6 играх за «Реал»: «Он продолжит прогрессировать. Ян дает нам массу вариантов»

Тренер «Реала» Жозе Моуринью считает, что Ян Диоманде будет прогрессировать. В субботу 19-летний вингер впервые вышел в стартовом составе « Мадрида » – в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (4:1).

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