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  • Саша Максименко
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СК проверит законность вырубки деревьев в Подмосковном Василево

СК проверит законность вырубки деревьев в Подмосковном Василево

Следственный комитет 23 декабря начал доследственную проверку по факту возможной незаконной вырубки деревьев в деревне Василево под строительство коттеджей<b>Следственный комитет 23 декабря начал доследственную проверку по факту возможной незаконной вырубки деревьев (ст.

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