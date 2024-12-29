СК проверит законность вырубки деревьев в Подмосковном Василево

Следственный комитет 23 декабря начал доследственную проверку по факту возможной незаконной вырубки деревьев в деревне Василево под строительство коттеджей<b>Следственный комитет 23 декабря начал доследственную проверку по факту возможной незаконной вырубки деревьев (ст.
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