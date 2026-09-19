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Героиню «Ассы» назвали в её честь: три брака и двое сыновей Алики Смеховой

Героиню «Ассы» назвали в её честь: три брака и двое сыновей Алики Смеховой

Героиню культовой «Ассы» Сергея Соловьёва зовут Алика. Имя ей придумал сценарист картины Сергей Ливнев — в честь Алики Смеховой, которая позже стала его женой.

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