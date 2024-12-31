Россия и Запад: чего ждать от Трампа и милитаристов из Европы

179 прочтений 2 дня назад Оглавление Три процесса в отношениях России и Запада «Фишка» Трампа Кому поручат осушать вашингтонское «болото» В Белый дом приходит Дональд Трамп и новая внешнеполитическая команда.
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