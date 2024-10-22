Правительство выделило дополнительные почти 450 миллиардов рублей на субсидии льготных ипотечных программ

Большинство средств будут направлены на поддержку «Семейной ипотеки» Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на субсидирование процентных ставок по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».