Правительство выделило дополнительные почти 450 миллиардов рублей на субсидии льготных ипотечных программ

Большинство средств будут направлены на поддержку «Семейной ипотеки» Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда на субсидирование процентных ставок по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».
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