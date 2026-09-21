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Аргументы и Факты

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ВС РФ пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука

ВС РФ пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука

Бойцы группировки «Север» за прошедшие сутки сорвали три попытки переброски подкреплений украинских сил из Великого Бурлука в сторону Ольховатки, расположенной в Харьковской области.

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