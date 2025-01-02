Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год Татьяна СергееваМинистерство просвещения Российской Федерации определило минимальные баллы для единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.
Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Комментарии
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миссис Кнопка
Какая, к чертям, стандартизация, если в ЕГЭ даются вопросы и задания, типичные для углубленного изучения предметов, а в программе общего образования этого материала нет? Могу с уверенностью сказать про литературу: терминологи на уроках даётся по минимуму, а в ЕГЭ многое построено именно на знании той терминологии, которой в общей программе просто нет. ЭТО стандартизация?
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