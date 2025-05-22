Не умею продавать.

Я не из тех, кто легко заводит разговор с незнакомыми людьми и уверенно что-то предлагает.Честно говоря, мне даже в магазине бывает неловко, когда продавец что-то пытается мне навязать – потому что сразу чувствуется давление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии