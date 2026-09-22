Венгрия не присоединится к инициативе «Карпатская восьмёрка», запущенной Киевом

Об этом заявил премьер-министр страны Мадьяр, выступая в парламенте страны. «Нас приглашали, и по уважительным причинам мы не приняли участия», — сказал Мадьяр, не объясняя причин, по которым Будапешт принял такое решение.
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