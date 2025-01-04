Гонка возрастом 500 миллионов лет: окаменелости рассказали о первой гонке вооружений между хищниками и жертвами

Вы когда-нибудь задумывались о том, как далеко в прошлое уходят корни извечной борьбы между хищником и жертвой? Представьте себе мир, где крошечные раковины становятся ареной для эволюционной гонки, длящейся миллионы лет.
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