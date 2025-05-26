В ГД пояснили, кому стоит переживать из-за ужесточения контроля за переводами с карты на карту

В России решили усилить контроль над переводами с карты на карту. С 1 июня текущего года в силу вступает новый закон, в рамках которого Росфинмониторинг получит расширенные возможности и сможет оперативно блокировать подозрительные трансакции.
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