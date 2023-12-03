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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Свечников сделал 2 передачи в матче с «Баффало». У него 1+10 в 14 играх

Форвард «Каролины» внес вклад в победу над «Сэйбрс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина стало 11 (1+10) очков в 14 играх.

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