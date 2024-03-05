НТИ: доставка грузов БПЛА имеет потенциал в Москве, но первым станет север

Согласно информации, предоставленной РИА Новости НТИ, первыми регионами в России, где начнут осуществляться доставки грузов беспилотными воздушными судами, будут Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, а также Самарская область.
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