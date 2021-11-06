smi.media

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    Всё правильно...и бо не херСанду демонстрати...
  • Сергей Косторнов
    Всё правильно...и бо не херСанду демонстрати...
  • Бендер Задунайский
    Гусман в КВНе заседает . Сейчас скрывается под именем Юлик . Гоните мои 5млн $ . Кстати , Масляков тоже какой- то мут...В США объявили на...

«Признай, Крым!»: в Госдуме призвали Лукашенко сделать исторический шаг

«Признай, Крым!»: в Госдуме призвали Лукашенко сделать исторический шаг

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал Президента Беларуси Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, «который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх