«Признай, Крым!»: в Госдуме призвали Лукашенко сделать исторический шаг

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал Президента Беларуси Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, «который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан».
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал Президента Беларуси Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, «который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан».
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