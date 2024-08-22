Ангелопол сообщил, что будет кататься с новой партнершей

Российский фигурист Валерий Ангелопол рассказал, что встал в пару с Дарьей Каревой. «Хочу вам кое-что рассказать! Сегодня день рождения у одной очень крутой девчонки! Дорогая Даша, поздравляю тебя с твоим днём! Оставайся всегда такой же сильной, целеустремленной, талантливой и смелой! P.