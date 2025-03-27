Прохор Шаляпин заявил о готовности получить автомобиль в подарок от любимой женщины

Певец Прохор Шаляпин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что ценит в автомобилях комфорт и предпочитает ездить на дорогих моделях, но при этом он пользуется и общественным транспортом, а от любимой девушки он и вовсе готов принять в подарок любую машину .
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