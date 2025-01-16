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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский отец-должник опомнился после ареста его автомобиля

Рязанский отец-должник опомнился после ареста его автомобиля

Судебные приставы в связи с внушительным долгом рязанца вынесли ему постановление о запрете на выезд за пределы страны, ограничили спецправа в части водительского удостоверения, обратили взыскания на деньги в банках и на зарплату в размере 50%.

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