Рязанский отец-должник опомнился после ареста его автомобиля

Судебные приставы в связи с внушительным долгом рязанца вынесли ему постановление о запрете на выезд за пределы страны, ограничили спецправа в части водительского удостоверения, обратили взыскания на деньги в банках и на зарплату в размере 50%.
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